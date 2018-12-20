Санкции США являются нелегитимным и неэффективным инструментом, давлению Россия не поддается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя новые антироссийские санкции.
"Повторим: экстерриториальные санкции США являются нелегитимным и, как давно уже могли убедиться в Вашингтоне, неэффективным внешнеполитическим инструментом. Давлению Россия не поддается. Близорукий американский подход совершенно не отвечает интересам народов наших стран, подрывает перспективы нормализации двусторонних отношений", — говорится в комментарии Рябкова на сайте МИД России.