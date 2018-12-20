Климкин: Путин схватил Украину за горло

Такими словами Климкин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

"Его [Путина] конечная цель — задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну обратно к новой, взбодрившейся Российской империи", — написал Климкин.

Он добавил, что желание населения Украины "смотреть на Запад" является "анафемой" для Путина. Министр заключил, что президент России сделает "все возможное", чтобы "уничтожить" Украину и в связи с этим призвал западные страны усилить давление на Россию.

Ранее сообщалось, что украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив.