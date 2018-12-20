Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что последней "атакой" президент России Владимир Путин фактически "хватает" Украину за горло и "сжимает" его. Свое мнение он выразил в колонке для издания Politico.
Такими словами Климкин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.
"Его [Путина] конечная цель — задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну обратно к новой, взбодрившейся Российской империи", — написал Климкин.
Он добавил, что желание населения Украины "смотреть на Запад" является "анафемой" для Путина. Министр заключил, что президент России сделает "все возможное", чтобы "уничтожить" Украину и в связи с этим призвал западные страны усилить давление на Россию.
Ранее сообщалось, что украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.