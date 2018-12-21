Совфед одобрил закон о признании в России нежелательными НКО за вмешательство в выборы

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий признавать иностранные некоммерческие организации (НКО) нежелательными на территории РФ за вмешательство в выборы.

Как пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас , закон направлен на предотвращение попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в России, а также на создание и обеспечение гарантий реализации избирательных прав граждан РФ.

Так, законом вводится норма, согласно которой деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории РФ. Речь идет в том числе о таких видах деятельности, которые способствуют либо препятствуют выдвижению кандидатов или избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы и проведению референдума, либо достижению определенного результата на выборах. Исключение составит участие иностранных организаций в избирательных и референдумных кампаниях в качестве наблюдателей.

Признание такой организации нежелательной, как отмечается, повлечет за собой санкции, установленные законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", который известен как "закон Димы Яковлева ".

Порядок признания НКО нежелательной

Согласно действующему законодательству, решение о признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ , в таком же порядке решение может быть отменено. Перечень нежелательных организаций ведет и публикует Минюст России . Закон запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений нежелательной организации, а также распространение ее информационных материалов.

Статус нежелательной также грозит НКО отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг , а он в свою очередь — Генпрокуратуру РФ и Минюст РФ.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.