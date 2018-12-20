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Путин назвал «взросление» госаппарата долгим процессом 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает, что государственный аппарат страны проходит стадию взросления, поэтому случаи, когда чиновники допускают неосторожные высказывания, естественны.
"От этого никуда не деться. Невозможно закрыть все и потом открыть коробочку — и там все будет хорошо. Неслучайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Но мы так не можем 146 млн по пустыне водить. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним", — сказал он на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.
Путин отметил, что среди чиновников "есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются".
"Такие тоже есть. Но это же мы все, это наша среда. Человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни чего-нибудь", — пояснил президент.
По мнению Путина, это означает, что человек просто не готов к такой должности.
"Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Но среди них тоже много порядочных и очень деятельных людей", — добавил он.
Путин напомнил, что сейчас проводятся различные конкурсы среди молодых управленцев, например, "Лидеры России".
"Учим их потом в академии нашей, из этой когорты уже человек 12 или 15 стали губернаторами, два министра федеральных, пять или шесть заместителей министра. Постепенно-постепенно будем распространять это и дальше, это процесс длительный", — заключил глава государства.
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