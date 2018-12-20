Путин назвал «взросление» госаппарата долгим процессом 

Президент России Владимир Путин считает, что государственный аппарат страны проходит стадию взросления, поэтому случаи, когда чиновники допускают неосторожные высказывания, естественны.
"От этого никуда не деться. Невозможно закрыть все и потом открыть коробочку — и там все будет хорошо. Неслучайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Но мы так не можем 146 млн по пустыне водить. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним", — сказал он на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.
Путин отметил, что среди чиновников "есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются".
"Такие тоже есть. Но это же мы все, это наша среда. Человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни чего-нибудь", — пояснил президент.
По мнению Путина, это означает, что человек просто не готов к такой должности.
"Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Но среди них тоже много порядочных и очень деятельных людей", — добавил он.
Путин напомнил, что сейчас проводятся различные конкурсы среди молодых управленцев, например, "Лидеры России".
"Учим их потом в академии нашей, из этой когорты уже человек 12 или 15 стали губернаторами, два министра федеральных, пять или шесть заместителей министра. Постепенно-постепенно будем распространять это и дальше, это процесс длительный", — заключил глава государства.