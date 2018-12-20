Путин прокомментировал недовольство «чиновниками среднего звена»

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос о недовольстве «чиновниками среднего звена» и топ-менеджерами.

«Цифры красивые, а простой народ не совсем им верит, … потому что Россия живет тяжело. Люди сильно переживают и за вас, и за страну. Я считаю, что так происходит, потому что чиновники среднего звена мутят воду и мешают верить. Что делать с этим среднем звеном?» — спросил журналист.

«У вас такой известный русский тезис: царь хороший, а бояре — воры и разбойники. Если что-то не получается, то все виноваты. Дело не в том, что цифры не бьются — с ними работают плохо, не разъясняют людям. Я же приводил данные, связанные с падением реальных располагаемых доходов. Я не говорил, что это хорошо. Я говорил, что тенденция, слава богу, выправляется», — заявил Путин.

Он добавил, что, «конечно, есть люди, которые не отдают отчета в том, что они говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются. … Это значит, что человек просто не готов для такой работы».

«Но среди чиновников тоже много порядочных и деятельных людей», — добавил Путин.

Президент также признал, что пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей в России есть, но уточнил, что так происходит в любых крупных экономиках, передает РИА «Новости»

Он также заявил, что Россия должна кардинально уменьшить число людей, живущих за чертой бедности.