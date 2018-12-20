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Лукашевич: провокация Киева в Черном море была бы невозможна без одобрения США и стран ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент в Черном море между Россией и Украиной стал тщательно спланированной провокацией Киева, которая была бы невозможна без одобрения США и ряда стран Евросоюза.
Об этом заявил в четверг ТАСС в Вене постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, произошедшее 25 ноября не было случайностью.
"Таким образом, мы имеем дело с тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией. Она была бы невозможна без одобрения США и ряда стран ЕС, которые подыгрывают конфронтационному курсу украинских властей. Ответственность за этот инцидент лежит на тех, кто отдал преступный приказ", — подчеркнул Лукашевич.
Он также назвал попытки Украины представить задержанных украинских моряков как военнопленных несостоятельными.
"Попытки представить украинских военнослужащих как военнопленных несостоятельны. Они задержаны по уголовному делу о нарушении государственной границы Российской Федерации и не могут считаться пленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии вооруженного конфликта", — отметил Лукашевич.
Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.
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