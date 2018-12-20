Президент России Владимир Путин попросил у журналистов, участвующих в его большой пресс-конференции, не устраивать из нее несанкционированный митинг.
Желающих задать главе государства вопрос очень много, и в перерывах между ответами журналисты стараются привлечь к себе внимание, многие начинают кричать.
"Коллеги, уважаемые, послушайте, пожалуйста. Если мы хотим еще немного продолжить, то не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг. Несанкционированный", — сказал президент.
На ежегодную большую пресс-конференцию Путина в 2018 году аккредитовались рекордные 1702 журналиста.