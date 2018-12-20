Путин ответил на вопрос о пытках в системе ФСИН

Пытки в подразделениях ФСИН — это преступления, за которые виновные должны нести наказание, заявил президент Владимир Путин

«То, что происходит, факты, которые всплывают, — это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки, — это преступления, и они должны быть наказаны. Так и происходит, когда, в том числе с помощью СМИ, такие факты всплывают», — сказал Путин в ответ на вопрос о пытках в системе ФСИН.

Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры

Комментируя возможность реформирования ФСИН, президент заявил, что было бы неправильным «все переломать» в системе.

«Нужно совершенствовать эту систему и повышать уровень гражданского контроля», — сказал он, напомнив, что в стране созданы соответствующие комиссии.