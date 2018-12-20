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Путин ответил на вопрос о пытках в системе ФСИН 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Пытки в подразделениях ФСИН — это преступления, за которые виновные должны нести наказание, заявил президент Владимир Путин.
«То, что происходит, факты, которые всплывают, — это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки, — это преступления, и они должны быть наказаны. Так и происходит, когда, в том числе с помощью СМИ, такие факты всплывают», — сказал Путин в ответ на вопрос о пытках в системе ФСИН.
Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры.
Комментируя возможность реформирования ФСИН, президент заявил, что было бы неправильным «все переломать» в системе.
«Нужно совершенствовать эту систему и повышать уровень гражданского контроля», — сказал он, напомнив, что в стране созданы соответствующие комиссии.
Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.
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