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Путин рассказал о ЧВК «Вагнер» 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин рассказал о законности работы так называемой частной военной компании «Вагнер». Соответствующее заявление было сделано во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет «Первый канал».
«Если они что-то нарушают, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — вправе работать в любой точке мира», — пояснил российский лидер.
Владельцем «Вагнера» называют бизнесмена Евгения Пригожина. 17 декабря стало известно, что его заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики в августе 2018 года.
В ноябре бизнесмена заметили на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. Его присутствие на встрече объяснили тем, что он обеспечивал официальный обед, а также участвовал в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.
В том же месяце сообщалось, что Пригожин предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.
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