Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»

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Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни топ—менеджеров Газпрома 

РИА Новости 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин обещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры Газпрома, про "шикарную жизнь" которых на пресс-конференции рассказал главе государства один из журналистов.
"Всегда надо следить за расходами, за полетами на бизнес-джете. Надо посмотреть, чего они там делали, какой они там футбол смотрели", — сказал Путин, отвечая на просьбу журналиста из Ленинградской области прокомментировать фотографии "шикарной жизни" топ-менеджеров Газпрома, которые летают на частных самолетах посмотреть футбол в Италии, в то время как в регионе еще не везде есть газ.
Путин добавил, что Газпром спонсирует иностранные футбольные клубы, в том числе в Германии.
"Почему спонсирует, потому что работает там, в Италии работает, это все нужно поддерживать. Все хорошо в рамках здравого смысла, надо всегда за этим очень внимательно следить… Я тоже посмотрю, где они там летают и на чем", — отметил президент.
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