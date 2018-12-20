Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»

Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни топ—менеджеров Газпрома

Президент РФ Владимир Путин обещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры Газпрома , про "шикарную жизнь" которых на пресс-конференции рассказал главе государства один из журналистов.

"Всегда надо следить за расходами, за полетами на бизнес-джете. Надо посмотреть, чего они там делали, какой они там футбол смотрели", — сказал Путин, отвечая на просьбу журналиста из Ленинградской области прокомментировать фотографии "шикарной жизни" топ-менеджеров Газпрома, которые летают на частных самолетах посмотреть футбол в Италии, в то время как в регионе еще не везде есть газ.

Путин добавил, что Газпром спонсирует иностранные футбольные клубы, в том числе в Германии.