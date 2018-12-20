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Путин пообещал «наказать» Пескова за «цензуру» 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал "наказать" своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Об этом он заявил в ходе своей сегодняшней пресс-конференции.
Песков попытался дать возможность задать вопрос главе государства корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, однако в этот момент Путин обратил внимание на содержание одного из плакатов, которые держат журналисты.
«Четыре года не дают слово», — было написано на том, что держала сотрудница канала «Царьград».
Путин пожалел журналистку, обвинил во всем Дмитрия Пескова и пообещал его наказать.
В результате право задать вопрос президенту перешло от корреспондента «Коммерсанта» ей. Журналистка спросила Путина о ситуации, в которой ныне находится мировое православие.
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