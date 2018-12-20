Путин пообещал «наказать» Пескова за «цензуру»

Песков попытался дать возможность задать вопрос главе государства корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову , однако в этот момент Путин обратил внимание на содержание одного из плакатов, которые держат журналисты.

«Четыре года не дают слово», — было написано на том, что держала сотрудница канала «Царьград».

Путин пожалел журналистку, обвинил во всем Дмитрия Пескова и пообещал его наказать.

В результате право задать вопрос президенту перешло от корреспондента «Коммерсанта» ей. Журналистка спросила Путина о ситуации, в которой ныне находится мировое православие.