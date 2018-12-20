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Путина беспокоит передел религиозной собственности на Украине 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президента РФ Владимира Путина беспокоит передел религиозной собственности на Украине, который может приобрести "кровавый характер" после вмешательства государства в дела церкви.
"Меня больше всего беспокоит, что за этим безусловно начнется передел собственности. Он, по сути, уже идет, он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый, — сказал он в среду в ходе большой пресс-конференции в Москве. — Не дай Бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, беззащитные, безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины".
"Опасность этого передела, конечно, существует", — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что киевские власти прямо вмешиваются в церковную жизнь в стране, чего не было на протяжении нескольких десятилетий с момента распада СССР.
"То, что сейчас происходит в православии, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было никогда со времен Советского Союза", — заявил он.
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