Путина беспокоит передел религиозной собственности на Украине

Президента РФ Владимира Путина беспокоит передел религиозной собственности на Украине , который может приобрести "кровавый характер" после вмешательства государства в дела церкви.

"Меня больше всего беспокоит, что за этим безусловно начнется передел собственности. Он, по сути, уже идет, он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый, — сказал он в среду в ходе большой пресс-конференции в Москве. — Не дай Бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, беззащитные, безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины".

"Опасность этого передела, конечно, существует", — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что киевские власти прямо вмешиваются в церковную жизнь в стране, чего не было на протяжении нескольких десятилетий с момента распада СССР.