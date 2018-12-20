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Александр Никитин вошел в число самых упоминаемых в соцмедиа глав регионов 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин занял седьмое место в рейтинге глав регионов по упоминаемости в социальных сетях, подготовленном компанией "Медиалогия" по итогам исследований информационного поля за ноябрь 2018 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В ноябре глава региона, по данным рейтинга, упоминался в соцмедиа более 20 тысяч раз. По сравнению с предыдущим исследованием, в ноябрьском рейтинге он поднялся на две позиции.
"В ноябре Александр Никитин провел ряд встреч и переговоров, в том числе, и на международном уровне, что получило большой отклик в социальных сетях. Так, глава региона совершил рабочую поездку в Австрию, результатом которой стали новые договоренности о расширении международного сотрудничества в сфере экономики, культуры, туризма, молодежных обменов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, политика губернатора носит социально ориентированный характер. В регионе продолжается решение проблем обманутых дольщиков, идет ремонт дорог, реализуются проекты по благоустройству, что также широко обсуждается в интернет-пространстве.
Тамбовский губернатор сам активно общается с жителями региона в социальных сетях. "Так, в ноябре он незамедлительно откликнулся на сообщение тамбовчанки, которая попала в беду в Объединённых Арабских Эмиратах и обратилась к нему за помощью через одну из социальных сетей", — добавили в пресс-службе.
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Политика , Александр Никитин , РИА Новости , Тамбовская Область
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