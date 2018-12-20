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Путин прокомментировал церковный раскол на Украине 

Рамблер + ещё 12 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Вмешательство властей Украины в церковные дела — беспрецедентное со времен развала СССР, заявил президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции.
«То, что происходит в православии — уму непостижимо», — считает он.
По словам главы государства, столь сильно в дела церкви ранее вмешивались лишь советские власти. Причиной, по которой это делают украинские, Путин назвал то, что стамбульский приход просто нравится им больше московского.
Также Путин предположил, что потворство церковному расколу на Украине Константинопольского патриархата вызвано желанием патриарха Варфоломея подчинить себе территорию страны и зарабатывать там деньги.
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