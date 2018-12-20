Сенатор заявила об опасности «законодательного зуда» на тему митингов в РФ

"Я хотела бы предостеречь от того "законодательного зуда", который есть у некоторых наших коллег. Я слышала, что в Госдуме даже есть предложение лишать родителей родительских прав за участие их несовершеннолетних детей в незаконных митингах", — сказала сенатор.

По ее мнению, надо взвешенно подходить к решению этих вопросов и, кроме того, не нужно постоянно делать упор на тему несовершеннолетних.

"Люди в регионах расстроены, зарплаты небольшие, и их также могут вовлекать в незаконные митинги. Мы должны это учитывать", — сказала парламентарий на заседании профильного комитета.