Член комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева высказалась против "законодательного зуда" парламентариев, направленного на бесконечное усовершенствование законов о митингах.
"Я хотела бы предостеречь от того "законодательного зуда", который есть у некоторых наших коллег. Я слышала, что в Госдуме даже есть предложение лишать родителей родительских прав за участие их несовершеннолетних детей в незаконных митингах", — сказала сенатор.
По ее мнению, надо взвешенно подходить к решению этих вопросов и, кроме того, не нужно постоянно делать упор на тему несовершеннолетних.
"Люди в регионах расстроены, зарплаты небольшие, и их также могут вовлекать в незаконные митинги. Мы должны это учитывать", — сказала парламентарий на заседании профильного комитета.
Кроме того, сами молодые люди говорят о том, что они должны иметь право на выражение своего мнения и что не следует их противопоставлять государству, сказала Афанасьева.