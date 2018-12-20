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Сенатор заявила об опасности «законодательного зуда» на тему митингов в РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Член комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева высказалась против "законодательного зуда" парламентариев, направленного на бесконечное усовершенствование законов о митингах.
"Я хотела бы предостеречь от того "законодательного зуда", который есть у некоторых наших коллег. Я слышала, что в Госдуме даже есть предложение лишать родителей родительских прав за участие их несовершеннолетних детей в незаконных митингах", — сказала сенатор.
По ее мнению, надо взвешенно подходить к решению этих вопросов и, кроме того, не нужно постоянно делать упор на тему несовершеннолетних.
"Люди в регионах расстроены, зарплаты небольшие, и их также могут вовлекать в незаконные митинги. Мы должны это учитывать", — сказала парламентарий на заседании профильного комитета.
Кроме того, сами молодые люди говорят о том, что они должны иметь право на выражение своего мнения и что не следует их противопоставлять государству, сказала Афанасьева.
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