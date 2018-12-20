Демарш РФ. Новое миграционные законы дают возможность Донбассу стать де-юре российским

Власти России , в отличие от правительства Украины , пытаются бороться за граждан, увеличивать население страны и поддерживать желающих получить российское гражданство, отмечает политолог Алексей Якубин по поводу ряда законодательных инициатив российской власти, облегчающих получение гражданства РФ

Во вторник, 18 декабря Госдума приняла закон, дающий президенту право определять категории иностранцев для предоставления гражданства РФ в упрощенном порядке.

А в среду, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.

Подобными решениями Россия, в отличие от правительства Украины, пытается бороться за граждан, за увеличение населения и желающих получить российское гражданство. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал украинский политолог Алексей Якубин.

«То же самое делают и другие соседи Украины — Польша, Венгрия. Думаю, что это в первую очередь попытка РФ, упрощая гражданство, в том числе отчасти помогать, привлекать трудовой потенциал, демографический. Это с одной стороны.

С другой стороны, это политический сигнал во многом для граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории [в Донбассе]. Со стороны Киева мы видим желание как-то обособиться от них. Мы видим, что происходит с социальными выплатами, когда они по факту значительно усложнены для людей, например те же пенсии», — отметил политэксперт.

Решение российских властей, считает Якубин, может ускорить интеграцию граждан Украины в Россию.

«Может получиться, что на тех же неподконтрольных территориях из-за всех сложностей, связанных со статусом и гражданством, значительная часть населения за несколько лет может получить российское гражданство. И тогда будут сомнения, связанные со стратегиями или подходами той же Украины по поводу возвращения этих территорий. Потому что если там уже люди в значительной мере делают такое самоопределение, то во многом более призрачным становится идея об их готовности вернуться в Украину, даже в индивидуальном порядке. Потому что избрание гражданства уже означает избрание своей жизненной траектории», — сказал политолог.

По словам Якубина, в Киеве считают, что чем меньше граждан, тем лучше, не понимая реальной угрозы, которую несёт демографическое сокращение населения и выезд с одной стороны на Запад, а с другой — еще более упрощенная процедура получения российского гражданства.

«Действительно ей воспользуются, например, при дальнейшем ухудшении отношений между РФ и Украиной те украинцы, которые находятся или работают на территории Российской Федерации. Сейчас, по заявлению МИД Украины, это около 3,5 миллионов граждан. Или граждане Украины, которые остались на неподконтрольных территориях.