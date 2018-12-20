Путин отреагировал на решение Трампа по Сирии

«Я согласен с президентом США. Мы справились с ИГИЛ в Сирии, нанесли серьезный удар», — заявил российский президент.

При этом Путин отметил, что вывод американских войск носит скорее демонстративный характер.

«Я не знаю, что это такое. Посмотрите на Афганистан», — добавил президент.