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Путин отреагировал на решение Трампа по Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции прокомментировал высказывание американского президента о  выводе войск США из Сирии.
«Я согласен с президентом США. Мы справились с ИГИЛ в Сирии, нанесли серьезный удар», — заявил российский президент.
При этом Путин отметил, что вывод американских войск носит скорее демонстративный характер.
«Я не знаю, что это такое. Посмотрите на Афганистан», — добавил президент.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, этот шаг означает переход к новой фазе кампании. Сандерс отметила, что при первой необходимости американские солдаты готовы в любой момент вернуться. По оценкам экспертов, вывод войск займёт от 60 до 100 дней.
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