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Путин пообещал разобраться в ситуации с НИИ льна 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации вокруг научно-исследовательского института льна.
На ежегодной большой пресс-конференции в четверг к главе государства обратился журналист газеты "Звезда". Он пожаловался, что последний научно-исследовательский институт, который занимается разработкой технологий по переработке льна, находится в стадии ликвидации.
"Я не знаю, что там происходит с этим институтом…Если он нужен для промышленности и можно его сохранить, то надо посмотреть, как это сделать. Я обещаю, что посмотрю на это", — сказал Путин, добавив, что "обычно проблема сложнее, чем смотрится со стороны".
Президент также подчеркнул, что производство льна, действительно, является традиционным видом производства в России. "Производства льна всегда было гордостью России", — отметил глава государства.
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