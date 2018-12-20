Путин пообещал разобраться в ситуации с НИИ льна

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации вокруг научно-исследовательского института льна.

На ежегодной большой пресс-конференции в четверг к главе государства обратился журналист газеты "Звезда". Он пожаловался, что последний научно-исследовательский институт, который занимается разработкой технологий по переработке льна, находится в стадии ликвидации.

"Я не знаю, что там происходит с этим институтом…Если он нужен для промышленности и можно его сохранить, то надо посмотреть, как это сделать. Я обещаю, что посмотрю на это", — сказал Путин, добавив, что "обычно проблема сложнее, чем смотрится со стороны".

Президент также подчеркнул, что производство льна, действительно, является традиционным видом производства в России. "Производства льна всегда было гордостью России", — отметил глава государства.