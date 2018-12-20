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Путин назвал причины недоверия к СМИ 

News.ru + ещё 6 34 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Доверие к средствам массовой информации в России подорвано по большей части из-за процесса коммерциализации жизни, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
По его словам, в советское время всё было политизировано, а сейчас наблюдается иная тенденция.
«Поэтому доверие к средствам массовой информации в значительной степени подорвано со стороны очень многих людей, все уже делят на 100, на 1000 из того, что читают, видят», — считает он.
Российский лидер подчеркнул, что призвание журналистов заложено в формуле «сила в правде». Чтобы завоевать доверие, считает он, сотрудникам СМИ необходимо быть максимально объективными.
Как сообщал News.ru, ранее Путин высказал мнение, что патриотизм должен выступать в роли основы для укрепления государства. По его словам, данный термин следует рассматривать «не в квасном смысле», а в широком и «самом благородном» смысле этого слова.
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