Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о российской молодежи в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"А если взять волонтеров? Их тысячи. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тоже тысячи. И у нас вот этот слой — колоссальной глубины. И это все молодежь, это опора сегодняшнего дня и будущее России", — сказал президент.
"Есть и молодые ученые, и талантливые артисты, и музыканты, среди них и рэперы", — отметил он.