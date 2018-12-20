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Путин рассказал о достижении дна в отношениях с США 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин понадеялся, что Россия и США смогут достигнуть дна в отношениях, чтобы оттолкнуться от него и «глотнуть свежего воздуха». Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Первый канал.
«Есть вопросы, которые мы должны обсуждать», — пояснил Путин. По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают ситуацию в Сирии на уровне экспертов, однако нужно вести диалог по Северной Корее, Афганистану и другим ситуациями в мире. «Надо выстраивать двусторонние отношения, мы готовы. Как только будет готова другая страна — мы будем это делать», — резюмировал президент.
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