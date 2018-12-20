Путин призвал соблюдать законы в Сети

Людей нужно наказывать за поругание государственных символов даже в интернете, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Вопрос журналиста касался отношения Путина к проекту закона, который в случае принятия ужесточит ответственность за неуважительное отношение к органам власти в интернете.

«Есть правила, которые нужно соблюдать везде», — ответил он.

Глава государства напомнил, что практически во всех странах предусмотрена ответственность за поругание флага и других государственных символов, и это правильно, так как свою страну следует уважать.

Напомнил Путин о том, что интернет проник в обычную жизнь людей столь сильно, что между правонарушениями в онлайне и офлайне нет особенной разницы.

По этой причине президент «ничего особенного не видит» в законе об ужесточении наказания за неуважительное отношение к органам власти в Сети.