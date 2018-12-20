Путин ответил на вопрос о своем здоровье

Президент России Владимир Путин ответил в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о своем здоровье и назвал Минэкономразвития «министерством идей».

Екатеринбургская журналистка, которая привлекла внимание пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова плакатом с надписью «Как здоровье?», тот же вопрос задала и президенту.

«Не дождетесь!» — пошутил Путин.

Уже всерьез Путин ответил, что его здоровье «как у всех» — возможен грипп в межсезонье, но сейчас все хорошо. По словам президента, поддерживать хорошую физическую форму ему позволяют занятия спортом.

Кроме вопроса журналистка сделала Путину и предложение — создать министерство идей. На это глава государства ответил, что такое в России уже есть — Министерство экономического развития. Задачей этого ведомства как раз является генерация идей.

Тем не менее Путин посоветовал журналистке лучше сформулировать свою идею — «что такое министерство идей, чем оно должно заниматься» — и обсудить с ним в другой раз.