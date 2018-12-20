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Путин оценил ситуацию с выборами глав регионов 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с прошедшими выборами глав регионов.
«Это же не первый случай, когда у нас побеждает на выборах представитель оппозиционных партий. Разве их не было? Представитель ЛДПР вот уже несколько лет возглавляет Смоленск… В других регионах представитель КПРФ есть. Ну и что, они работают нормально.», — сказал Путин.
По его словам, главное, чтобы жители регионов после выборов чувствовали, что жизнь меняется к лучшему.
«Если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия» — это их выбор. Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона», — заявил российский лидер.
Он также добавил, что будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов.
15 ноября избранный глава Хакасии Валентин Коновалов официально вступил в должность.
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