Путин оценил ситуацию с выборами глав регионов

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с прошедшими выборами глав регионов.

«Это же не первый случай, когда у нас побеждает на выборах представитель оппозиционных партий. Разве их не было? Представитель ЛДПР вот уже несколько лет возглавляет Смоленск… В других регионах представитель КПРФ есть. Ну и что, они работают нормально.», — сказал Путин.

По его словам, главное, чтобы жители регионов после выборов чувствовали, что жизнь меняется к лучшему.

«Если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия» — это их выбор. Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона», — заявил российский лидер.

Он также добавил, что будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов.

15 ноября избранный глава Хакасии Валентин Коновалов официально вступил в должность.