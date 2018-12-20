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Путин: молодежи надо прививать ценности, а не запрещать субкультуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР: ГРУБО ЗАПРЕЩАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ, НУЖНО УБЕЖДАТЬ МОЛОДЕЖЬ И ПРИВИВАТЬ ИМ ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ
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