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Путин: молодежи надо прививать ценности, а не запрещать субкультуры
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ПУТИН О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР: ГРУБО ЗАПРЕЩАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ, НУЖНО УБЕЖДАТЬ МОЛОДЕЖЬ И ПРИВИВАТЬ ИМ ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ
РИА НОВОСТИ
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