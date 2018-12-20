Путин: молодежи надо прививать ценности, а не запрещать субкультуры

ПУТИН О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР: ГРУБО ЗАПРЕЩАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ, НУЖНО УБЕЖДАТЬ МОЛОДЕЖЬ И ПРИВИВАТЬ ИМ ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ