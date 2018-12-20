Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о трудностях заключения мира с Японией 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Япония является приверженцем заключения мирного договора с Россией, передаёт с пресс-конференции главы государства Владимира Путина корреспондент News.ru.
Президент добавил, что Москва не до конца понимает уровень независимости Токио от Белого дома принятии собственных решений. Политика беспокоют намерения США разместить на территории азиатской страны системы ПРО и часть ударной инфраструктуры Соединённых Штатов.
Ранее News.ru сообщал о заявлении политика по поводу вероятного развязывания ядерной войны. Кремль достиг превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. Российский лидер выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.
News.ru: последние новости
Путин рассказал о ядерной войне Путин пообещал жениться О чём спросят Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос о женитьбе52
Путин посоветовал Западу «не пищать»384
Британия предъявила обвинение RT5
Путина спросили, доволен ли он Медведевым139
Путин оценил ситуацию в Донбассе3
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
02:38
Путин заявил о невозможности возрождения социализма
Политика
06:44
Путин назвал Тимати прекрасным артистом
Политика
06:24
Путин связал санкции с ростом могущества России
Политика
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение