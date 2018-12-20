Путин рассказал о трудностях заключения мира с Японией

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Япония является приверженцем заключения мирного договора с Россией , передаёт с пресс-конференции главы государства Владимира Путина корреспондент News.ru. Президент добавил, что Москва не до конца понимает уровень независимости Токио от Белого дома принятии собственных решений. Политика беспокоют намерения США разместить на территории азиатской страны системы ПРО и часть ударной инфраструктуры Соединённых Штатов. Ранее News.ru сообщал о заявлении политика по поводу вероятного развязывания ядерной войны. Кремль достиг превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. Российский лидер выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.