Путин отметил общность работы в спецслужбах и СМИ

Президент России Владимир Путин сравнил профессии сотрудников спецслужб и журналистов — и те, и другие работают с информацией. Об этом он сказал на большой пресс-конференции.

Один из журналистов, сидевших в зале, воспользовался паузой, связанной с передачей микрофона другому представителю СМИ, и поздравил Путина, много лет проработавшего в системе КГБ, с Днем сотрудников органов безопасности.