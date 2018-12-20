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Путин отметил общность работы в спецслужбах и СМИ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин сравнил профессии сотрудников спецслужб и журналистов — и те, и другие работают с информацией. Об этом он сказал на большой пресс-конференции.
Один из журналистов, сидевших в зале, воспользовался паузой, связанной с передачей микрофона другому представителю СМИ, и поздравил Путина, много лет проработавшего в системе КГБ, с Днем сотрудников органов безопасности.
"Спасибо, вас тоже, — ответил ему президент. — У нас в разведке, контрразведке, информационной работе одно и то же, по сути это одна и та же работа — это информация". "Вы занимаетесь информацией и спецслужбы тоже занимаются информацией", — добавил Путин.
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