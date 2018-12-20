Путина спросили о наследии Ельцина

Во время традиционной пресс-конференции к президенту Владимиру Путину обратился журналист из Волгограда . Он рассказал, что регион «начал развиваться и дышать», но жителей до сих пор волнует судьба расформированного в конце 1990-х военного училища. Прямая трансляция пресс-конференции ведется в эфире телеканала «Россия 24».

В ответ Путин признал, что не знает, что осталось от училища. «Не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища», — сказал он и объявил, что попросит Минобороны разобраться в ситуации.

«Надо посмотреть, посоветуюсь с Минобороны, как сохранить эти традиции», — сказал глава государства.

Речь идет о Качинском высшем военном училище летчиков имени А. Ф. Мясникова. Оно было одним из ведущих поставщиков военных летчиков для воздушного флота Российской Империи, ВВС СССР и РФ с 1910 года. В 1998 году, когда президентом страны был Борис Ельцин , учебное заведение расформировали.

Вопрос о восстановлении училища поднимался в 2014 году. Тогда Общероссийский народный фронт попросил волгоградских депутатов подготовить документы с обоснованием вернуть городу учебное заведение.

Ранее в ходе общения с журналистами президент объявил, что стране необходим прорыв, прыжок в новый технологический уклад.