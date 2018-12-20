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Путина спросили о наследии Ельцина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Во время традиционной пресс-конференции к президенту Владимиру Путину обратился журналист из Волгограда. Он рассказал, что регион «начал развиваться и дышать», но жителей до сих пор волнует судьба расформированного в конце 1990-х военного училища. Прямая трансляция пресс-конференции ведется в эфире телеканала «Россия 24».
В ответ Путин признал, что не знает, что осталось от училища. «Не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища», — сказал он и объявил, что попросит Минобороны разобраться в ситуации.
«Надо посмотреть, посоветуюсь с Минобороны, как сохранить эти традиции», — сказал глава государства.
Речь идет о Качинском высшем военном училище летчиков имени А. Ф. Мясникова. Оно было одним из ведущих поставщиков военных летчиков для воздушного флота Российской Империи, ВВС СССР и РФ с 1910 года. В 1998 году, когда президентом страны был Борис Ельцин, учебное заведение расформировали.
Вопрос о восстановлении училища поднимался в 2014 году. Тогда Общероссийский народный фронт попросил волгоградских депутатов подготовить документы с обоснованием вернуть городу учебное заведение.
Ранее в ходе общения с журналистами президент объявил, что стране необходим прорыв, прыжок в новый технологический уклад.
«Нам нужен прорыв, новый технологический уклад. Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Нацпроекты — это ясно поставленные цели», — сказал он.
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