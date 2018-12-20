Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путина спросили, сколько тратится денег на Донбасс 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: скриншот трансляции
В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Украины спросил, сколько тратится денег на Донбасс.
Кроме того, журналист затронул тему вмешательства в выборы на Украине и в США, чем вызвал смех остальных журналистов в зале.
Путин в ответ задал вопрос: кто установил блокаду между Донбассом и остальной части Украины.
"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание", — заявил Путин.
По его словам, Украина является важным торговым партнером России.
"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", — подчеркнул Путин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.
Газета.Ru: последние новости
Путин заявил, что женится "как порядочный человек" Путина спросили, доволен ли он Медведевым Путин ответил на вопрос о реставрации социализма в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос о женитьбе69
Путин посоветовал Западу «не пищать»400
Британия предъявила обвинение RT5
Путина спросили, доволен ли он Медведевым141
Путин оценил ситуацию в Донбассе3
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
02:38
Путин заявил о невозможности возрождения социализма
Политика
06:44
Путин назвал Тимати прекрасным артистом
Политика
06:24
Путин связал санкции с ростом могущества России
Политика
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение