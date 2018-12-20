Путина спросили, сколько тратится денег на Донбасс

В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Украины спросил, сколько тратится денег на Донбасс.

Кроме того, журналист затронул тему вмешательства в выборы на Украине и в США , чем вызвал смех остальных журналистов в зале.

Путин в ответ задал вопрос: кто установил блокаду между Донбассом и остальной части Украины.

"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание", — заявил Путин.

По его словам, Украина является важным торговым партнером России.

"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", — подчеркнул Путин.