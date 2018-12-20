Путин назвал Тимати прекрасным артистом

Президент России Владимир Путин, говоря о своем отношении к реперам, заявил, что они были и среди его доверенных лиц на прошедших президентских выборах, в том числе и "прекрасный артист" Тимати.
На пресс-конференции президента журналисты отметили, что в последнее время молодежь столкнулась с действиями властей, которая "провоцирует какие-то немыслимые конфликты, например, ситуация со словом, которое вы уже знаете, это рэперы".
"Вы сейчас сомневаетесь в моих способностях? Но я его и раньше знал (слово рэперы), у меня в числе моих доверенных лиц тоже рэперы были, в том числе и Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный", — заявил Путин.