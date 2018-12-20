Путин оценил ситуацию в Донбассе

Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста УНИАН Романа Цымбалюка о ситуации в Донбассе и условиях обмена заключённых.
Президент указал, что именно украинские власти ввели полную блокаду региона, а России оказывала и продолжит оказывать поддержку мирному населению Донбасса.
«Попытка решить вопросы политического характера с помощью силы обречены на провал. Это надо понять, — сказал президент. — …Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание».
Кроме того, Путин отметил, что Украина является важным торговым партнером России. Несмотря на все происходящее между странами, товарооборот продолжает расти благодаря «естественным связям». Вырос он и в прошедшем году.
"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", — подчеркнул Путин.