Путин оценил ситуацию в Донбассе

Путина спросили о тратах на Донбасс

Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста УНИАН Романа Цымбалюка о ситуации в Донбассе и условиях обмена заключённых.

Президент указал, что именно украинские власти ввели полную блокаду региона, а России оказывала и продолжит оказывать поддержку мирному населению Донбасса.

«Попытка решить вопросы политического характера с помощью силы обречены на провал. Это надо понять, — сказал президент. — …Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание».

Кроме того, Путин отметил, что Украина является важным торговым партнером России. Несмотря на все происходящее между странами, товарооборот продолжает расти благодаря «естественным связям». Вырос он и в прошедшем году.