Путин оценил ситуацию в Донбассе

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Путина спросили о тратах на Донбасс 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста УНИАН Романа Цымбалюка о ситуации в Донбассе и условиях обмена заключённых.
Президент указал, что именно украинские власти ввели полную блокаду региона, а России оказывала и продолжит оказывать поддержку мирному населению Донбасса.
«Попытка решить вопросы политического характера с помощью силы обречены на провал. Это надо понять, — сказал президент. — …Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание».
Кроме того, Путин отметил, что Украина является важным торговым партнером России. Несмотря на все происходящее между странами, товарооборот продолжает расти благодаря «естественным связям». Вырос он и в прошедшем году.
"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", — подчеркнул Путин.
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