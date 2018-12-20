Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Владимир Путин доволен командой Дмитрия Медведева 

РИАМО + ещё 10 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил, что доволен командой главы правительства РФ Дмитрия Медведева.
«В целом, да», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, доволен ли он командой Медведева.
В этом году пресс-конференция Путина проходит в Центре международной торговли в Москве.
Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.
В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.
РИАМО: последние новости
Япония заявила протест РФ из‑за строительства общежитий для военных на Курильских островах Свыше 500 сотрудников МЧС будут отвечать за безопасность на новогодние праздники в Москве Продукты в РФ могут подорожать из‑за роста цен на топливо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин посоветовал Западу «не пищать»34
Британия предъявила обвинение RT
Путина спросили, доволен ли он Медведевым72
LIVE: большая пресс-конференция Путина432
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
05:22
Путин отметил опасность ядерной войны
Политика Оружие
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
05:32
Путин объяснил необходимость прорыва России
Политика Экономика
03:12
Украина объяснила гибель российского добровольца
Происшествия Украина
05:25
Пока вы спали: США ушли из Сирии из страха
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение