Владимир Путин доволен командой Дмитрия Медведева

«В целом, да», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, доволен ли он командой Медведева.

В этом году пресс-конференция Путина проходит в Центре международной торговли в Москве.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.