Путин объяснил необходимость прорыва России 

России нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад, без этого нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.
«Нам нужен прорыв, новый технологический уклад. Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Нацпроекты — это ясно поставленные цели», — сказал он в ответ на вопрос о целесообразности масштабных нацпроектов.
Глава государства подчеркнул, что некоторые моменты нужно скорректировать, но необходимо ставить амбициозные задачи.