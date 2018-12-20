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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Путин объяснил необходимость прорыва России 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
России нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад, без этого нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.
«Нам нужен прорыв, новый технологический уклад. Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Нацпроекты — это ясно поставленные цели», — сказал он в ответ на вопрос о целесообразности масштабных нацпроектов.
Глава государства подчеркнул, что некоторые моменты нужно скорректировать, но необходимо ставить амбициозные задачи.
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