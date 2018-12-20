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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

США не решатся на операцию против России в Черном море, считают в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США не решатся на операцию против РФ в Черном море, так как ответ Москвы на любые угрозы будет молниеносным и очень серьезным, заявил зампред комитет ГД по обороне Юрий Швыткин.
Более 40 американских сенаторов на фоне угроз Киева совершить новую провокацию представили в среду проект с призывом провести многонациональную операцию в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив.
"Думаю, что США в итоге не решатся на данные действия, потому что от кого бы угроза ни исходила, ответ будет молниеносным и очень серьезным", — сказал Швыткин РИА Новости.
Политик пояснил, что подобные проекты со стороны Вашингтона говорят об очередном витке внутриполитической борьбы в США.
"Одновременно нельзя недооценивать эту ситуацию. Это звенья одной цепи — снабжение оружием Украины со стороны США, различные заявления представителя США Волкера по Украине. Это различные заявления руководства Украины в лице Порошенко и Турчинова в части касающихся намерений пройти через Керченский пролив, тем самым опять нарушить все нормы международного права и самое главное — суверенитет нашей страны", — добавил он.
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