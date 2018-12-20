Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на следующей неделе встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который приедет в Россию с визитом.
Ранее Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации сообщил, что Армения является стратегическим партнером России, в отношениях двух стран "ничего не рухнуло", два государства в своих отношениях будут исходить "из реалий текущей ситуации в мире, в регионе", "из потребностей наших возможностей".
"Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который должен на следующей неделе приехать с визитом", — сказал Путин на пресс-конференции.