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Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на следующей неделе встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который приедет в Россию с визитом.
Ранее Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации сообщил, что Армения является стратегическим партнером России, в отношениях двух стран "ничего не рухнуло", два государства в своих отношениях будут исходить "из реалий текущей ситуации в мире, в регионе", "из потребностей наших возможностей".
"Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который должен на следующей неделе приехать с визитом", — сказал Путин на пресс-конференции.
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