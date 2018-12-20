Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном

Ранее Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации сообщил, что Армения является стратегическим партнером России, в отношениях двух стран "ничего не рухнуло", два государства в своих отношениях будут исходить "из реалий текущей ситуации в мире, в регионе", "из потребностей наших возможностей".