Путин подвел итоги года

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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Владимир Путин подвел итоги уходящего года 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года.
В частности, российский лидер выразил уверенность, что тенденция на рост реальных доходов населения в РФ продолжится. Вместе с тем безработица, по предположениям Путина, снизится до 4,8% против 5,2% прошлого года.
Глава страны также отметил, что в настоящее время зафиксирован рост продолжительности жизни россиян. В частности, в 2018 году она выросла до 72,9 лет против 72,7, как это было в прошлом году.
Что же касается профицита бюджета в стране, то в текущем году он составит почти 2,1% ВВП.
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