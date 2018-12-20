Путин подвел итоги года

Владимир Путин подвел итоги уходящего года

Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина . Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года.

В частности, российский лидер выразил уверенность, что тенденция на рост реальных доходов населения в РФ продолжится. Вместе с тем безработица, по предположениям Путина, снизится до 4,8% против 5,2% прошлого года.

Глава страны также отметил, что в настоящее время зафиксирован рост продолжительности жизни россиян. В частности, в 2018 году она выросла до 72,9 лет против 72,7, как это было в прошлом году.

Что же касается профицита бюджета в стране, то в текущем году он составит почти 2,1% ВВП.