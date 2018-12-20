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В Госдуме отреагировали на желание Германии вернуть трофеи СССР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Госдуме отреагировали на предложение властей Германии вернуть из России Эберсвальдский клад, находки Генриха Шлимана и другие трофеи, перемещенные в СССР после Второй мировой войны.
Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает что члены немецкого посольства в Москве, рассказавшие об этом намерении СМИ, поступили недальновидно, а вопрос репараций крайне сложен.
"Сразу возникнет необходимость выяснить, за какой исторический период мы берем те или иные объекты, взаимные ли это репарации, а если они в одностороннем порядке, то это совершенно необоснованное требование", — цитирует чиновника ФАН.
В ответ на желание Берлина вернуть Эберсвальдский клад, Шолохов предложил вернуть оригинальную Янтарную комнату, вывезенную немецкими войсками и восстановленную в России только в 2003 году. "Этот процесс будет совершенно бесконечным, кроме негатива во взаимоотношениях двух народов, которые, на самом деле, крайне близки, больше ничего это не даст", — уверен Шолохов.
Ранее в немецком посольстве сообщили о желании вернуть трофеи, ссылаясь на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.
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