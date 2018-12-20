Пресс-конференция Путина лишила украинцев разума

Большая пресс-конференция Владимира Путина еще не началась, а в украинских СМИ уже истерика. В Незалежной возмущены, что на мероприятие не пустят больных людей и граждан с судимостью.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков . Его слова передает украинское издание "Обозреватель".

Как отметил представитель Владимира Путина, некоторым журналистам пришлось отказать в аккредитации на пресс-конференцию Путина по соображениям безопасности.

"Это люди с заболеваниями, судимостью", — сказал Песков.

Украинские комментаторы восприняли новость неоднозначно и принялись отпускать оскорбительные реплики в адрес российского лидера.

Одни заявили о необходимости пустить на пресс-конференцию журналиста из Незалежной Романа Цымбалюка, который задал вопрос российскому лидеру в декабре прошлого года. Корреспондент поинтересовался у президента ситуацией в Донбассе.

Другие комментаторы предпочли отпустить язвительные замечания в адрес самой украинской власти.

"Потрошенко не пустят. Он больной. На всю голову", — написал пользователь с ником Белый господин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли в российской столице. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Предстоящая пресс-конференция станет первой с момента инаугурации Владимира Путина в мае этого года и четырнадцатой по счету с 2001 года. По словам Дмитрия Пескова, мероприятие пройдет в традиционном формате, инноваций ожидать не стоит.

Представитель главы государства отметил, что речь пойдет о внутренней и внешней политике: социально-экономическая ситуация в стране, российско-американские отношение и прочее.

Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение главы государства с журналистами было в 2001 году — чуть больше полутора часов. Самое продолжительное в 2004 году. Тогда глава государства отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.