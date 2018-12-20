Почему Россия вправе не возвращать Германии захваченные культурные ценности

«Вне зависимости от того, приняты ли внутренние законы в той или иной стране, нет общих международных соглашений об обязательстве возврата культурных ценностей», — сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института культурного и природного наследия Алексей Лебедев . Так он прокомментировал призыв ФРГ вернуть культурные ценности, вывезенные СССР из Германии после войны.

Замдиректора Института культурного и природного наследия Алексей Лебедев отмечает, что Россия не афиширует информацию о местах хранения культурных ценностей, вывезенных из Германии после ее разгрома по итогам Великой Отечественной войны. По его словам, многие предметы искусства хранятся в фондах крупных музеев. Факты об этом иногда проскальзывают в отдельных публикациях. Среди самих экспонатов особую ценность, по его словам, представляют старопечатные книги и живопись. Так, напомним, в России хранится одна из первых напечатанных книг, библия Гутенберга.

Само требование Германии вернуть ей культурные ценности Лебедев назвал «массовым поветрием». Подобные споры часто возникают между другими странами. Например, Греция требует от Великобритании вернуть ей экспонаты времен античности, Республика Конго безуспешно пытается договориться с Бельгией о возвращении предметов, вывезенных в период колонизации.

«Главное состоит в том, что в независимости от того, приняты ли внутренние законы в той или иной стране, нет общих международных соглашений об обязательстве возврата культурных ценностей. Поэтому акт возврата должен быть актом доброй воли со стороны того государства, на территории которого в данный момент хранятся чужие культурные ценности», — пояснил Лебедев.

Эксперт напомнил о щекотливой ситуации, в которой оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства публично пообещал вернуть Африке похищенные культурные ценности во времена колонизации, но выяснилось, что этому препятствуют внутренние ограничения, поэтому его намерения пока остаются декларацией.

Лебедев согласился с позицией спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого , который заявил, что пока с Берлином нет политического диалога, говорить об обмене трофейными ценностями не имеет смысла. Лебедев подчеркнул, что юридической основы для возврата нет и подобное требование «является скорее моральным».

Эксперт напомнил, что принцип ЮНЕСКО основывается на человеческо-гуманитарных смыслах и призывает не превращать предметы искусства в заложников войн. Однако, подчеркнул он, на юридическом языке таких обязательств для государств не существует, поэтому все это остается в статусе гуманистически-культурной декларации.

«Юридическим обязательством является только одно: если не страна, а конкретный человек докажет, что находящееся в каком-то музее произведение искусства было захвачено у его предков, например, нацистами бесчестным путем, то он может вернуть его себе. Но речь идет о физлицах, а не государствах», — подытожил Алексей Лебедев.

О том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Великой Отечественной войны, заявили «Известиям» в посольстве ФРГ в Москве. Одновременно Берлин готов вести переговоры по возвращению российского наследия, вывезенное в Германию во времена оккупации Советского Союза.

По оценке немецкой стороны, в России находится более 1 млн перемещенных произведений искусства и около 4,6 млн редких книг и манускриптов. Музейную ценность, с точки зрения Германии, представляют 200 тысяч объектов. По данным российской стороны, речь идет примерно о 1,3 млн книг, 250 тыс. музейных предметов и более 266 тыс. архивных дел. Особый интерес для Германии представляет судьба троянской коллекции Генриха Шлимана.

Москва время от времени передает немецкой стороне отдельные ценности в качестве жертва доброй воли. Это практиковалось и в советское время — в частности, в ознаменование 10-летия победы над фашизмом по соглашению с правительством ГДР был передан Пергамский алтарь.

Практика продолжилась в постсоветский период. В 2000 году тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой передал германскому коллеге свидетельство на право вывоза из России 101 произведения графики из коллекции бременского Кунстхалле. Год спустя тот же Швыдкой передал немецкой стороне некоторые реликвии, вывезенные после войны из Дрезденской галереи.