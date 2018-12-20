Пушков отреагировал на решение США вывести войска из Сирии

"Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод", — написал сенатор в Twitter.

Накануне в Белом доме заявили, что США начали вывод войск из Сирии. При этом победа над террористической группировкой "Исламское государство" * не означает, что коалиция перестанет существовать.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение суток, а все вооруженные силы выведут через 60-100 дней, когда закончатся финальные стадии операции против ИГ*.

Ситуация в Ат-Танфе Ситуация в районе гарнизона Ат-Танф в сирийской провинции Хомс не раз вызывала серьезную обеспокоенность у российских военных. Там расположена одна из американских военных баз, где проходит обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*.

Однако, по информации Минобороны , под руководством американских инструкторов на базе в Ат-Танфе проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против сирийских властей.

*Террористическая организация, запрещенная в России