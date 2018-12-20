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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Пушков отреагировал на решение США вывести войска из Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Вашингтона о выводе своих войск из Сирии.
"Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод", — написал сенатор в Twitter.
Накануне в Белом доме заявили, что США начали вывод войск из Сирии. При этом победа над террористической группировкой "Исламское государство"* не означает, что коалиция перестанет существовать.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение суток, а все вооруженные силы выведут через 60-100 дней, когда закончатся финальные стадии операции против ИГ*.
Ситуация в Ат-Танфе Ситуация в районе гарнизона Ат-Танф в сирийской провинции Хомс не раз вызывала серьезную обеспокоенность у российских военных. Там расположена одна из американских военных баз, где проходит обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*.
Однако, по информации Минобороны, под руководством американских инструкторов на базе в Ат-Танфе проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против сирийских властей.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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