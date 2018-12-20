Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Беглов изменил закон о выборах главы Санкт-Петербурга 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: kremlin.ru
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал отредактированный закон о выборах губернатора Северной столицы.
Документ одобрен 20 декабря 2018 года Законодательным собранием, сообщает «Росбалт». Принятые поправки позволят политику самовыдвигаться на пост руководителя региона и дистанцироваться от партии власти — «Единой России».
Для регистрации кандидат должен будет собрать 2% подписей избирателей, а потом, как и все остальные, преодолеть муниципальный фильтр. Новый закон позволит жителям города на Неве голосовать по месту нахождения.
Ранее News.ru сообщал об увольнении главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Леонида Богданова. Его место временно займёт Андрей Романов, который работал заместителем руководителя ведомства. Распоряжение подписал врио главы региона Александр Беглов.
News.ru: последние новости
О чём спросят Путина Путин рассказал о ядерной войне Песков сообщил об отсутствии мобильного телефона у Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин посоветовал Западу «не пищать»34
Британия предъявила обвинение RT
Путина спросили, доволен ли он Медведевым72
LIVE: большая пресс-конференция Путина432
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
06:44
Путин назвал Тимати прекрасным артистом
Политика
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
05:22
Путин отметил опасность ядерной войны
Политика Оружие
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
05:32
Путин объяснил необходимость прорыва России
Политика Экономика
03:12
Украина объяснила гибель российского добровольца
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение