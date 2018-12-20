Беглов изменил закон о выборах главы Санкт-Петербурга

Документ одобрен 20 декабря 2018 года Законодательным собранием, сообщает «Росбалт» . Принятые поправки позволят политику самовыдвигаться на пост руководителя региона и дистанцироваться от партии власти — «Единой России»

Для регистрации кандидат должен будет собрать 2% подписей избирателей, а потом, как и все остальные, преодолеть муниципальный фильтр. Новый закон позволит жителям города на Неве голосовать по месту нахождения.