Российские дипломаты вновь посетили в тюрьме арестованную в США гражданку России Марию Бутину и вновь потребовали гуманного отношения к ней, говорится в сообщении посольства.
"Дипломаты посольства посетили Марию Бутину. Наша соотечественница по-прежнему находится в одиночной камере в условиях полной изоляции. Такой режим заключения применяется к ней уже более трех месяцев. Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с российской гражданкой и прекращения применения к ней неоправданно жестких мер содержания. Продолжаем добиваться ее скорейшего освобождения", — говорится в сообщении посольства.
Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Ее обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.