Песков: Путин не может позволить себе «новогоднюю Нирвану»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что работа российского лидера Владимира Путина в новогодние праздники не позволяет главе государства отдохнуть в общечеловеческом понимании даже один день.

По его словам, рабочая программа президента на праздники всегда непредсказуема, поскольку у Путина часто рождаются рабочие планы.

"Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха", — сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что, несмотря на праздники, "страна все равно живет", бумажный поток не останавливается, а на международной арене могут возникнуть нежелательные ситуации.

"Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может", — добавил Песков.

Ранее Песков рассказал о мобильном телефоне Путина.