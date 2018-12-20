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Песков: Путин не может позволить себе «новогоднюю Нирвану» 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что работа российского лидера Владимира Путина в новогодние праздники не позволяет главе государства отдохнуть в общечеловеческом понимании даже один день.
По его словам, рабочая программа президента на праздники всегда непредсказуема, поскольку у Путина часто рождаются рабочие планы.
"Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха", — сказал Песков.
Пресс-секретарь пояснил, что, несмотря на праздники, "страна все равно живет", бумажный поток не останавливается, а на международной арене могут возникнуть нежелательные ситуации.
"Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может", — добавил Песков.
Ранее Песков рассказал о мобильном телефоне Путина.
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