Как изменится жизнь россиян: Госдума завершила осеннюю сессию принятием 39 законов

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в ходе пленарных заседаний 18 и 19 декабря приняли 39 законопроектов. «360» сделал краткий обзор самых значимых из них.

Закон о работе журналистов в горячих точках

18 декабря Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе журналистов в горячих точках.

«Я бы хотел обратить внимание всех коллег, что это касается не только тех, кто пишет или выступает в кадре, это касается всех сотрудников редакций, у кого есть трудовые договоры и кто отправлен в командировку. Это крайне важно, они все будут защищены», — заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин.

Представители средств массовой информации теперь будут застрахованы. Законопроект, в первую очередь, коснулся тех, кто работает в горячих точках. Их обучат правилам безопасности и обеспечат средствами индивидуальной защиты. В случае командировки за границу, журналисту, оператору, звукорежиссеру и водителю будет предоставлено удостоверение международного образца. Если же при работе в горячей точке будет причинен вред здоровью представителю СМИ, он получит компенсацию. Данное положении распространяется лишь на тех сотрудников ТВ, газет и интернет-порталов, которые заранее заключили трудовой договор с редакцией.

Закон о прекращении уголовных дел предпринимателей после возмещения ущерба

В третьем чтении 18 декабря был принят законопроект о расширении перечня преступлений, по которым будут закрыты уголовные дела в случае возмещения нанесенного ущерба.

Под действие нового закона попадают такие правонарушения, как:

• мелкое мошенничество, например, в сфере компьютерной информации, страхования, кредитования, при получении выплат и т. д. ;

• мошенничество, где преднамеренно не были исполнены договорные обязательства в сфере предпринимательства;

• плагиат, нарушение патентных прав, присвоение авторства.

Закон о возвращении рекламы пива на телевидение

В первом чтении был принят законопроект о разрешении распространения рекламы пива и пивных напитков в теле— и радиопрограммах. Подобную рекламу можно будет увидеть и услышать лишь с 23:00 до 7:00 по местному времени. Ролики не должны транслироваться во время прямых эфиров, также передач, предназначенных для детей и подростков, но могут быть показаны во время спортивных матчей.

Закон об ответственном обращении с животными

Во втором чтении принят проект закона об ответственном обращении с животными. В тексте документа содержится запрет на любые проявления жестокости к четвероногим друзьям человека, а также закреплены правила выгула, требования к содержанию животных. Некоторые позиции принятого законопроекта коснулись цирковых и служебных зверей.

Закон о контроле за использованием средств дольщиков

Во втором чтении депутаты Госдумы приняли закон о порядке определения размера платежей по каждому проекту строительства, который был реализован на основании определенных договоров. Застройщики теперь смогут самостоятельно устанавливать размер платежей с расчетного счета по каждому проекту строительства. Авторы законопроекта убеждены, что данные изменения помогут усилить контроль над застройщиками, а именно за использованием ими средств дольщиков.

Закон об усилении контроля за подозрительными банковскими операциями

Государственная Дума России приняла закон о контроле за снятием наличных с карт, которые были выпущены зарубежными банками. Закон касается только тех случаях, если наличные держатель иностранной карты снимает на территории России . Ограничения коснутся не всех банков мира, а только тех, кто находятся в зоне «повышенного внимания». Одна из главных целей принятого закона — предотвратить террористическую активность.

Закон об отмене национального роуминга

Во втором чтении Госдумой принят законопроект, по которому полностью отменяется национальный роуминг. Вне зависимости от региона, где зарегистрирован и где находится абонент, будут действовать единые тарифы на оплату связи.

Закон о частичной декриминализации лайков и репостов в соцсетях

Депутатами во втором чтении был поддержан законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России. Теперь за однократные лайки и репосты, унижающие достоинство человека по признаку национальности, пола или расы попадают не под уголовную статью, а под административную.

Вместо суда и тюремного заключения пользователи соцсетей должны будут заплатить до 20 тысяч рублей. При совершении правонарушения юридическими лицами штраф вырастет до четверти миллиона рублей. В случае же повторных нарушений россиянам все-таки грозит уголовная ответственность.

Закон об упрощении получения российского гражданства

Жители зарубежных государств теперь смогут получить гражданство России по упрощенной схеме. Одобрять данное действие будет лично президент Российской Федерации. Данный законопроект был принят Госдумой в третьем и окончательном чтении. Он призван облегчить получение российского паспорта, в первую очередь, украинцам.

Закон о едином порядке продления договоров аренды госимущества

Депутаты Государственной Думы России приняли закон, по которому добросовестные арендаторы смогут заключить новый договор аренды государственного и муниципального имущества без проведения торгов. Ранее такое было возможно только в том случае, если предшествующий документ был заключен по результатам процедуры (аукциона или конкурса), теперь же такой зависимости нет.

Закон об ограничении доступа к водным объектам на территории музеев-заповедников

В третьем чтении был принят закон, регламентирующий ограничение доступа граждан к прудам, озерам и рекам, которые расположены на территории музеев-заповедников.

Уполномоченные организации должны будут разработать правила посещения и нормы поведения россиян в таких местах. Информацию депутаты обязали размещать на сайтах музеев-заповедников, а также в виде информационных стендов в самых проходимых местах на территории.

Закон о создании единых клинических стандартов

Законопроект был принят во втором чтении. К 2021 году жители всех регионов Российской Федерации будут проходить лечение по единым клиническим стандартам. Поправки в действующий закон «Об основах охраны здоровья» предложило правительство страны. Госдума приняла их в первом чтении 7 июня 2018 года. Проект закона также обсуждался на заседании «Клинические рекомендации и протоколы лечения в современной медицинской практике» Комитета по охране здоровья.

Закон о запрете анонимных коллекторов

В окончательном чтении был принят закон, по которому кредитор обязан уведомить должника, что для взыскания просроченной задолженности привлечен коллектор. Гражданину может быть выслано заказное письмо с уведомлением о вручении. Второй способ оповещения — извещение под расписку. Кроме того, в течение 30 рабочих дней с момента привлечения коллектора уведомление должно быть размещено на сайте «Федресурс» (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений).

Закон об упразднении лесопарковых зон

В России исчезнут лесопарки и появятся лесничества — такой способ защитить деревья от вырубки одобрили депутаты Госдумы соответствующим законопроектом.

«Значительная часть законопроекта посвящена вопросам, касающимся порядка создания лесничеств, а также отнесения лесов к защитным лесам и выделения особо защитных участков лесов, включая вопросы установления и изменения их границ», — пояснил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Городские зеленые массивы планируется выделить в отдельную категорию защитных лесов. Законопроект стал одним из шагов реализации инициированной президентом России Владимиром Путиным программы создания вокруг крупных городов страны «зеленого щита».

Закон о бесплатном спутниковом телевидении

Жители населенных пунктов, которые относятся к категории труднодоступных, получат доступ к услугам спутникового телевидения бесплатно. Обеспечить им такую возможность депутаты обязали операторов спутникового ТВ, приняв соответствующий законопроект в третьем чтении. Чиновники уверены, что это позволит реализовать конституционные права граждан.

Гражданам, проживающим там, где нет технической возможности подключить цифровое ТВ, нужно будет лишь оплатить стоимость спутниковой тарелки. Социально незащищенным категориям россиян оборудование будет предоставлено на безвозмездной основе за счет региональных бюджетов.

Закон о внедрении «умных счетчиков» за счет граждан

В третьем чтении депутаты Государственной Думы приняли закон о создании в стране интеллектуальной системы учета энергоресурсов. С 1 июля 2020 года ПАО «Россети» обязаны будут установить «умные счетчики» для промышленных и индивидуальных потребителей или гарантирующих поставщиков электроэнергии. Стоимость самих приборов, их установки и обслуживания будет включена в тарифы и отразится в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.

До принятия закона учет электроэнергии осуществлялся силами самих граждан, которые должны были позаботиться о приобретении, установке, приеме в эксплуатацию и обеспечении дальнейшего функционирования приборов учета.

«Умные счетчики» способны самостоятельно отправлять показания поставщику услуг, а также оснащены датчиками для отслеживания работы электросетей и поиска повреждений.

Закон о вовлечении подростков в акции протеста

До полумиллиона рублей придется заплатить тем, кто в качестве организатора пригласит на свои митинги россиян, не достигших совершеннолетнего возраста. Госдума приняла закон третьем чтении.

Закон не направлен ни против детей, ни против родителей. Закон направлен против правового нигилизма

Участие детей в незарегистрированных митингах обойдется организаторам арестом на срок до 15 суток, 20-100 часами обязательных работ или штрафом в 30-50 тысяч рублей.

Закон о запрете фиктивных браков с иностранцами

В третьем чтении был принят закон о запрете россиянам заключать договорные браки с иностранными гражданами, что позволит противостоять незаконной миграции в России. Как правило, подобные фиктивные союзы помогали получить иностранцам разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации.

Такая возможность осталась и теперь, но поселиться гражданин другого государства может лишь в той республике, крае или области, где проживает его супруг. Переехать в другой регион он не сможет. Новый закон не распространяется на участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

Закон об изолированном содержании террористов

Террористы и экстремисты будут находиться в пенитенциарных учреждениях отдельно от других заключенных. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовно-исполнительный и Уголовный кодексы Российской Федерации. По мнению авторов документа, изолированное содержание позволит свести к минимуму риск распространения экстремизма в среде осужденных, а также вероятность их вербовки в ряды организаций террористов.

Закон о снижении процентной ставки по потребительским кредитам

Во втором чтении был принят закон по последовательном снижении максимального размера процентов и неустоек по потребительским кредитам. Процесс будет происходить в несколько этапов. Как только документ вступит в силу и до 30 июня 2019 года на размер начисляемых по договору потребзайма процентов, сумм неустойки, штрафов и пеней не должен превышать 2,5-кратной суммы кредита. С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года норматив будет составлять 2-кратную сумму, а в дальнейшем — не более 1,5-кратной суммы долга.

Закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

С 1 января 2019 года вступит в силу принятый в окончательном чтении закон, по которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличен с 246 месяцев до 252 месяцев. Авторы законопроекта выступили с данной инициативой на основе проанализированных статистических данных, в которых содержалась информации о продолжительности жизни получателей данной выплаты.