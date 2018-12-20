Песков рассказал, что не доверяет какому-то одному источнику информации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не доверяет какому-то одному источнику информации и всегда перепроверяет сведения.

«Жизнь научила не доверять одному источнику информации, что я и делаю, я всегда стараюсь проверять», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, у него есть возможность связаться с экспертами, чтобы затем сопоставить сведения и понять более-менее объективную картину.