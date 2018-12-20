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Песков рассказал, что не доверяет какому-то одному источнику информации 

РИА Новости 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не доверяет какому-то одному источнику информации и всегда перепроверяет сведения.
«Жизнь научила не доверять одному источнику информации, что я и делаю, я всегда стараюсь проверять», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, у него есть возможность связаться с экспертами, чтобы затем сопоставить сведения и понять более-менее объективную картину.
«Просто так одному источнику или СМИ я, к сожалению, не могу доверять», — сказал он.
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