Песков сравнил обладание смартфоном с эксгибиционизмом

«Насколько я знаю, у него телефона нет», — приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Как пояснил пресс-секретарь, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет».

В Кремле продолжают пользоваться закрытой связью, заявил Песков, отметив, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

По его мнению, смартфон является формой «добровольного эксгибиционизма». Использование смартфона подразумевает «полную прозрачность» и готовность «выставлять все напоказ».

«Это не должно быть у президента. Тем более такой страны, как Россия, и такого президента, как Путин», — считает Песков.

Напомним, Песков назвал три главные темы большой ежегодной пресс-конференция Путина.