Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков поведал про «Усы Пескова» и информационную войну на несколько фронтов 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что читает Telegram-канал «Усы Пескова», посвященный политическому юмору, и привел примеры информационных войн. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Он заявил, что знает этот Telegram-канал и читает его, однако чувство юмора у его авторов заметно ухудшилось.
«Сейчас реже смеюсь (…), [а] раньше было смешно», — отметил он.
Песков также подчеркнул, что в мире ведется информационная война, в частности, между президентом США Дональдом Трампом и американской прессой, а также между французской властью и пророссийским телеканалом RT. По его мнению, западные СМИ демонизируют Россию и распространяют «злонамеренную ложь».
«Это разве не война? Это война», — заключил пресс-секретарь главы государства.
19 декабря Песков назвал основную тему пресс-конференции президента, которая состоится в четверг, 20 декабря. По его словам, большое внимание будет уделено развитию российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры.
Последние новости
Отравители Скрипалей Чепига и Мишкин попали под санкции США Раскрыты детали гибели воевавшего за ЛНР россиянина в украинской тюрьме США объявили об уходе из Сирии
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили «отомстить» России за инцидент в Крыму833
Песков рассказал о телефоне Путина24
Четырем украинским морякам вынесли вердикт55
Ядерный удар в США и другие события дня38
США продолжат давить на Сирию и Иран1
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
03:22
Грузинский певец оправдался за Путина
В мире Статьи
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Убийство мужчины в продуктовом попало на видео
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение