Песков рассказал об идущих информационных войнах в мире

"Скорее это война, чем не война. Безусловно, война, причем здесь несколько полей сражений. Возьмите США — там идет война между президентом Соединенных Штатов Америки и средствами массовой информации в США", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, является ли происходящее и нынешний поиск во всем "русского следа" информационной войной.

"К нашему сожалению, президент воюет с RT, с нашим средством массовой информации. Это разве не война — не пускать средство массовой информации в президентский дворец? А как это по-другому назвать? Давайте называть вещи своими именами", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, является ли происходящее и нынешний поиск во всем "русского следа" информационной войной.

В мае журналиста телеканала RT France 29 мая не пустили в Елисейский дворец на мероприятие. Сейчас агентство Sputnik и телеканал RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах. Так, главный редактор Sputnik France Наталья Новикова заявила ранее РИА Новости , что корреспонденты агентства, не получившие аккредитации от МИД Франции, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, регулярно сопровождающихся беспорядками в Париже. В ходе избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik. Советник президента подчеркнул, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Наталья Новикова заявила тогда, что настрой администрации президента Франции вселяет надежду на конструктивный подход, но хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.