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Песков рассказал об идущих информационных войнах в мире 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕСКОВ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В МИРЕ, БЕЗУСЛОВНО, ЕСТЬ, В США ОНА ПРОИСХОДИТ МЕЖДУ ТРАМПОМ И СМИ, ФРАНЦИЯ ВОЮЕТ С RT  РИА НОВОСТИ
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