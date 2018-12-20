Путин рассказал, что никогда не жалел о решении стать президентом

Президент России Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой заявил, что никогда не жалел о решении стать президентом, и рассказал о том пути, который привел его к руководству страной.

В начале интервью президент поинтересовался, как проходит знакомство девочки с Москвой и где в столице ей уже удалось побывать. Регина рассказала, что за это время пообщалась с журналистами, которые раскрыли ей секреты профессии, а также приняла участие в соревнованиях по плаванию, заметив, что президент также увлекается этим видом спорта. Затем юная журналистка перешла непосредственно к интервью.

Она спросила, всегда ли Путин хотел стать президентом или раньше, как и все, мечтал стать космонавтом.

"Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было", — сказал он.

"Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России", — объяснил Путин и подытожил, что в результате выборов занял этот пост.

Путин рассказал, что в разное время хотел заниматься разными профессиями.

"Одно время хотел быть летчиком, потом — просто военным, потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки", — перечислил он, отметив, что желание стать разведчиком было основано на книгах и фильмах об этой профессии.

"Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны", — сказал президент.

"И все-таки вы стали президентом?" — спросила девушка.

"Так получилось", — подтвердил Путин.

На вопрос, жалел ли он когда-нибудь об этом, глава государства ответил отрицательно. "Нет", — сказал он.